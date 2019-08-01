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Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Bölgede sürekli kazaların olduğunu belirten bir grup vatandaş kısa süreliğine yol kapatma eylemi yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında bir grup vatandaş, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Kargıpınar Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Sabri Gencer (76) bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bölgede sürekli kazaların olduğunu belirten bir grup vatandaş, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin uyarısı üzerine yol açıldı. Bölgeye gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da gruptakilerle görüştü.

Başarır, olayın takipçisi olacaklarını ve bölgedeki trafik sorununun çözülmesi için yetkililerle görüşeceklerini söyledi.

Başarır'ın konuştuğu vatandaşlar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin trafik kazası yol kapatma

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