Ölümlü kazada asli kusurlu bulunan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Yaşar ailesinin avukatı ise bilirkişi raporlarında hız sınırını aşan ve aslı kusurlu olduğu tespit edilen sanığın "olası kasıt" veya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalanmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, kaza yeri bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini talep ederek, sanığın beraatını veya ceza indirimlerinin uygulanmasını istedi.

Baba Mehmet Yaşar, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun emniyet şeridinde giderken bir otomobilin çarpması sonucu öldüğünü hatırlattı.

Sürücünün ehliyetine el konulmadığını, bir gün bile tutuklu kalmadığını belirten Yaşar, "O kişi için bu cezayı ben yeterli bulmuyorum. Çocuğuma haksızlık yapıldı. Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenerek geldim. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz." dedi.

Anne Leyla Yaşar da cezayı yeterli bulmadığını, kararın vicdanları yaraladığını ifade ederek "Adalet yerini bulsun. Benim oğlumun hayalleri toprak oldu. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Gerekirse evimi satıp Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısının önünde yatacağım, çocuğumun hakkını ölene kadar arayacağım." diye konuştu.

Yaşar ailesinin avukatı Özge Özbağcı Atay da yerel mahkemenin "basit taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiğini aktardı.

Yargı yolunun tükenmediğini belirten Atay, "Bir üst mahkemeye bu durumu taşıyacağız. Anne babanın acısı çok büyük, bunu tarif etmenin imkanı yoktur. Kararı İstinaf Mahkemesine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya-Burdur kara yolu Karapınar köyünde 26 Temmuz 2018'de Muhammed Abay (27) idaresindeki 20 ABY 86 plakalı otomobil, Tamer Yaşar'ın (22) emniyet şeridinde kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarpmış, kazada Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü son sınıfta okuyan Tamer Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.