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Ölümlü kazada iş makinesi operatörü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Erdal Özay(45) öldü, eşi Senay Özay ağır yaralandı.

Ölümlü kazada iş makinesi operatörü tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Erdal Özay(45) öldü, eşi Senay Özay ağır yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan iş makinesi operatörü Ramazan Koç tutuklandı.
Kaza, 15 Eylül sabahı saat 10.50 sıralarında Döşemealtı ilçesi Camili Mahallesi yolunda meydana geldi. Arızalanan traktöre yardım için yola çıkan Ramazan Koç'un(47) kullandığı iş makinesi, Ekşili Mahallesi'ne gitmek için sola döndüğü sırada, Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen Erdal Özay idaresindeki 07 DAM 23 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Erdal Özay ile eşi Şenay Özay, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Erdal Özal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İş makinesi operatörü Ramazan K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ramazan Koç, jandarma karakolundaki ifadesinde, “Yolu kontrol ederek Ekşili Mahallesi'ne dönmek üzere sola yanaşırken, Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen motosikleti gördüm. O da benim gibi sinyal vererek, Ekşili Mahallesi istikametine dönmek istedi. Bu sırada, Ekşili'den Ilıca'ya doğru bir araç çıkış yapıyordu. Gelen araca çarpmamak için Camili Mahallesi istikametine dönüş yaptım. Sol şeritten dönmek üzere beklediğim esnada çok hızlı olan motosiklet kepçeye çarptı. Üzerindeki iki kişi yere düştü. Sürücüde kask yoktu. Yaralıların kanayan bölgelerine temiz havlu bastım" dedi.
Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kazada yaşamını yitiren Erdal Özay ise dün Yoncaağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Ölümlü kazada iş makinesi operatörü tutuklandı

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