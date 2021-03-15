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Ölümlü kazada kaçan sürücüden akılalmaz sözler: Ben çarpmadım onlar bana çarpmış olabilir

15.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Ölümlü kazada kaçan sürücüden akılalmaz sözler: Ben çarpmadım onlar bana çarpmış olabilir

Çorum'da yaya geçidinde çarptığı Ayşe Tütüncü'nün (43) ölümüne, oğlu Engin Tütüncü (7) ile akrabası Mustafa Aksu’nun (41) yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Halil K. (59) kazadan 6 saat sonra yakalandı. Kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu belirlenen Halil K., "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6’ncı Cadde’de meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir otomobil, Ayşe Tütüncü ve oğlu ile Mustafa Aksu’ya çarptı. Kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetti, oğlu Engin ile Aksu ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Tütüncü‘nün cansız bedeni ise hastane morguna kondu.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAÇTI, 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipleri, sürücünün Halil K. olduğunu belirledi. Kazadan 6 saat sonra yakalanan sürücünün yapılan kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Halil K. polisteki ifadesinde "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi.

Halil K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum
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