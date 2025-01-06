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Ölümlü kazada kahreden görüntü! Araba kağıt gibi ikiye ayrıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.01.2025 09:07
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Trafik kazaları ocaklara ateş düşürmeye devam ediyor. Adana'da meydana gelen kazada 3 kişinin bulunduğu araçta iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası ağaca çarpan aracın iki parçaya ayrılması ise görenleri kahretti.

Ölümlü kazada kahreden görüntü! Araba kağıt gibi ikiye ayrıldı

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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AĞACA ÇARPTI İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ikiye bölünen otomobildeki sürücü Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı.

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CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz Gül de hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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