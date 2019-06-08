HABER

"Ölümlü kazalarda yüzde 56 azalma oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Çok şükür önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir azalma var"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bayram tatili dolayısıyla alınan tedbirlerin faydalı olduğunu belirterek "Çok şükür önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir azalma var." dedi.

Erdil, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yalova-Kocaeli kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerini yerinde inceledi. Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi mevkisindeki uygulama noktasına gelen Erdil'i Yalova Valisi Muammer Erol ve diğer yetkililer karşıladı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda daha yüksek bir farkındalık oluşturmak ve sürücü dikkatini maksimum noktada oluşturmak için sahada olduklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erdil, şunları söyledi:

"Bu çerçevede 31 Mayıs-10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz, 18-19 bin trafik personelimiz 11 günlük toplamda 101 bin 600 timimiz ve 185 bin trafik personelimiz sahadaydı. Türkiye Cumhuriyeti içinde kara yollarımızın takibini, denetimini ve izlemesini sürdürdü. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerimiz üzerinde sivil denetimler yapıldı, çok etkin bir şekilde. Bu çalışmalar da bugün yarın sona erecektir. Son birkaç çalışmayı bayram dönüş istikametinde duyarlılık oluşturmak için yine sokaklardayız bütün arkadaşlarımızla."

Erdil, bayram süresince teknik ve bilimsel verilere göre çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmalarda, algılanan denetim riski ile algılanan takip riskinin, sürücülerde yüksek olmasının kaza oranlarının düşmesini sağladığını gördüklerini kaydetti.

Ankara'da Acil Durum Afet Merkezi'nde ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) toplantılar yaptıklarını anlatan Erdil, şöyle konuştu:

"Düne kadarki istatistiklere göre, çok şükür önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir azalma var. Ancak yine de malum her gün medyada oradan buradan ölümlü kazalarımız devam etti. Ölümlü kazalarımız var. Üzücü tabii. Yine de bu çalışmada belli bir kontrol sağlandı. Bu da büyük bir başarıdır. Bir kişinin canını kurtarmak, bir vatandaşımızın canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer. O istikamette çalışıyoruz. Özellikle bu bayram süresince valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız tümü trafik çerçevesinde teyakkuz halinde sahada etkin bir vaziyette çalışıyorlar. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Erdil daha sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine uyarılarda bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi. Sürücülere ve yolculara çeşitli hediyeler veren Erdil, Yalova Valiliğini de ziyaret etti.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Diyarbakır'da PKK'lı terörist yakalandıDiyarbakır'da PKK'lı terörist yakalandı
Kuzeye akımKuzeye akım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil Ramazan Bayramı Tatili Trafik denetimi Yalova

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.