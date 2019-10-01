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Ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, virajda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü Fevzi Ünal'ın (56) yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve mahalleli, yolu kapatıp, eylem yaptı.

Ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, virajda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü Fevzi Ünal'ın (56) yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve mahalleli, yolu kapatıp, eylem yaptı. Virajın genişletilmesi ve araçların hızlı geçişinin önlenmesi için çalışma yapılmasını isteyen grup, jandarma ekiplerinin ikna konuşmasıyla yolu tekrar ulaşıma açtı.
Karacadağ Mahallesi'nde oturan Fevzi Ünal, dün saat 03.30 sıralarında, Kulu- Karacadağ yolundaki virajda, yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyonla Serdal Taş'ın (24) kullandığı 42 ADC 560 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Ünal, yaşamını yitirirken, Taş ise yaralandı. Serdal Taş, sağlık görevlilerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Fevzi Ünal'ın yaşamını yitirmesinin ardından akşam saatlerinde yakınları ve mahalleliden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, yolu kapatıp, eylem yaptı. Muhtar Osman Akyüz, mahalleden geçen yoldan kamyon ve TIR'larla sürekli kum ocağından malzeme taşındığını belirterek, virajın dar olması nedeniyle sık sık ölümlü kazaların meydana geldiğini söyledi. Son 3 yıldaki kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akyüz, virajın genişletilmesi ve araçların hızının engellemesi yönünde önlem alınması için gerekli yerlere müracaat ettiğini; ancak şu ana kadar sonuç alamadığını söyledi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, Fevzi Ünal'ın yakınları ve mahalle halkını ikna etmesi üzerine yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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Ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılarÖlümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılarÖlümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar

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