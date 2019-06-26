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Ölümlü kazanın sanığı sürücü: Alkollüydüm ama kendimi kaybedecek kadar değil

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otomobil sürücüsü Eren Saygılı’nın (29), yargılanmasına başlandı.

Ölümlü kazanın sanığı sürücü: Alkollüydüm ama kendimi kaybedecek kadar değil

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otomobil sürücüsü Eren Saygılı’nın (29), yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporunda, kaza sırasında 1.05 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Eren Saygılı, "Hızım, 60-70 kilometre civarındaydı. Alkollüydüm. Ama kendimi kaybedecek kadar alkollü değildim” dedi.
Kaza, 12 Nisan’da merkez Talas ilçesinde meydana geldi. Eren Saygılı yönetimindeki otomobille Mert Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Eren Saygılı ve Mert Y. ile her iki araçta bulunan Hasan Ş. (27), Muhammet K. (24), Dorukhan A. (27), Bayram Y. (21), Uğur K. (29), Durdu S. (25) ve Osman A. (25) yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Dorukhan Altıntaş, kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eren Saygılı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Saygılı hakkında, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Saygılı'nın 7 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Eren Saygılı ile kazada yaralanan Muhammed K. ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
Kazayı anlatan sanık Eren Saygılı, “Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım ama engelleyemedim” dedi.
Mahkeme başkanı bilirkişi raporunda sanığın ortalama 1.05 promil alkollü olduğunu açıkladı. Mahkeme başkanının rapora ilişkin sorusuna Saygılı, “Alkollüydüm ama o kadar kendimi kaybedecek derecede değildim, pişmanım” diyerek cevap verdi.
Duruşmaya boyunluk ile gelen Muhammed K. ise, "Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım, biz yeşil ışıkta geçtik, sanık kırmızı ışıkta geçti, şikayetçiyim” dedi.
Kazada ölen Dorukhan Altıntaş’ın ailesinin avukatı Emre Ayan ise, “Sanığın yanında bulunan yolcular dahi ‘dikkat et kırmızı ışık yandı, dur’ şeklinde sanığı uyarmalarına rağmen alkolün verdiği cesaret ile hiçbir kural tanımadan bir insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Her ne kadar savcılık davayı bilinçli taksir denilen 8 ila 10 yıl ceza istenen kanun maddesi üzerinden açmış ise de şahsın kaza anında alkollü oluşu, yanındaki yolcuların kırmızı ışıkta geçmemesi için sanığı uyarmalarına rağmen sanık adeta ‘ne olursa olsun’ kastı ve mantığı ile hareket ederek bu suçu en nitelikli ve ağır hali olan olası kasıt ile işlemiştir. Bu itibar ile sanık tahliye edilmemeli ve 20 yıla kadar ibretlik bir ceza verilerek toplum güvenliği bu şekilde tesis edilmelidir” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Saygılı’nın tutukluluk halini devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Ölümlü kazanın sanığı sürücü: Alkollüydüm ama kendimi kaybedecek kadar değil

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