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Ölümlü kazaya bakarken kaza yaptı, 3 yaşındaki Ahmed yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Salim (32), yaşamını yitirdi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Salim (32), yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kaza yerine bakan sürücünün otomobiliyle önündeki başka bir otomobile çarpması sonucu, meydana gelen ikinci kazada Suriye uyruklu Ahmed Hassan (3), yaralandı. Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Hassa Çevre yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. K.A. (49) yönetimindeki 31 B 4600 plakalı TIR, iddiaya göre, aynı yöne ilerleyen Muhammed Salim’in kullandığı 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Salim motosikletiyle sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Salim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Suriye uyruklu S.A. yönetimindeki 27 MA 8223 plakalı otomobille, kaza yerine bakarken Suriye uyruklu M.K.'nin kullandığı 34 CBN 021 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, S.A.'nın otomobilindeki Ahmed Hassan yaralandı. Kaza yerindeki polislerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmed Hassan, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hassan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü Salim'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler, TIR sürücüsü K.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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