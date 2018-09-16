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Ölümlü kazaya karışan alkollü sürücü: Korktuğum kaza başıma geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hasan Kılıçal (29), "Ben de motor kullanıyorum. En çok korktuğum kaza başıma geldi" dedi.

​Kaza, saat 01.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Kılıçal yönetimindeki 34 TJ 5129 plakalı otomobil ile Burak Arslan (26) yönetimindeki 67 AAK 227 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Burak Arslan ağır yaralandı. Yardıma koşanlardan bir vatandaş, motosiklet sürücüsüne "Kendini bırakma ne olur" diye moral vermeye çalıştı. Otomobil sürücüsü Hasan Kılıçal da yaralı sürücüye müdahale edilirken, "Ben de motor kullanıyorum. En çok korktuğum kaza başıma geldi" diye konuştu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Burak Arslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gözaltına alınan, kontrollerinde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hasan Kılıçal, polis merkezine götürüldü.

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