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Ölümlü kazaya karışan çocuğun babasına da ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de minibüsle kaza yaparak 2 çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 13 yaşındaki çocuğun babası da aynı suçtan açılan davada, aynı oranda hapse mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'deki trafik kazasında, 2 çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen 13 yaşındaki çocuğun babası da aynı suçtan açılan davada, aynı oranda hapis cezası aldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık İlhan Askerler katılmazken, kazada yaşamını yitiren çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki ailelerin avukatı İsmail Kaya, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda olayın sadece babanın anahtarı çekmeceye koyma eylemine indirgendiğini belirterek, "Halbuki dinlenen tanıklar ve mağdurlar sanığın daha önce birden fazla kez arabayı çocuğa verdiği konusunda beyanda bulunmuşlardır. Ayrıca tanıklardan bir kısmı, sanığın aracın anahtarını çocuğuna verdiğini bizzat gördüklerini söylemişlerdir. Komşuları bu konuda sanığı birden fazla kez uyarmışlardır. Bu nedenle sanık denetim ve gözetim görevini yerine getirmemiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık İlhan Askerlerin avukatı Mehtap Aküzüm ise müvekkilinin olay günü evde uyuduğunu savunarak, "Olaydan önceki kullanımlarla ilgili müvekkilimin aleyhine herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlhan Askerler'i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın daha önceden sabıka kaydının bulunmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.

- Babaya denetim görevini yerine getirmediği için dava açılmıştı

Sancaktepe'de 8 Haziran 2017'de, yaşları küçük olduğu belirtilen iki kişinin içinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkmış, önce sokakta oynayan çocuklara çarpmış, ardından 4 katlı bir binanın zemin katındaki eve girmişti.

Kazada, sokakta oynayan çocuklardan Efe Yağız Tepe (8) minibüsün altında kalarak hayatını kaybederken, Burak Telli yaralanmıştı. Minibüsün girdiği evde bulunan 4 yaşındaki Elif Dursun da evin yıkılan duvarı ile araç arasında kalarak yaşamını yitirmişti. Minibüsü kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 yaşındaki R.A. ise tutuklanmıştı.

Sanık R.A. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan sanık R.A'nın babası İlhan Askerler hakkında ise suç tarihinde yaşı küçük olan oğlunun sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade ettiği, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği, yaşı küçük oğlunun tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu sebep olduğu kaza sonucu iki kişinin ölmesine iki kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda kusurlu olduğu olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Sancaktepe dava trafik kazası

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