Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8 yıl 10 ay hapis cezası

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Öner ile aynı otomobildeki Keji ve Söylemez Öner'in hayatını kaybettiği, sanık Karakoç'un aksine işaret bulunmadıkça "tek yönlü kara yollarında araçları ters yönde sürmek" maddesini ihlal ettiği ve bilirkişi raporuna göre tek kusurlu olduğu kaydedilen mütalaada, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanılığının raporuna göre de sanığın asli, Öner'in tali kusurlu olduğu bildirildi.

Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada sanık Karakoç'un, Aras Nehri'nin kenarına iş makinesi bıraktığı, Köprüköy-Horasan kara yolunda Erzurum istikametine dönüş yapmak için toprak araziden çıktığı noktada kavşak bulunmadığından ters yönde yaklaşık 100 metre ilerleyerek kavşağa yöneldiği ve bu esnada Cesim Önder yönetimindeki otomobilin yolda kalan dorseye çarptığı belirtildi.

Kazanın oluş şekli, kaza tespit tutanağı, rapor ve tüm dosyalarla değerlendirildiğinde sanık Karakoç'un taksirle neden olduğu kazada "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması ve yaşamını yitirenlerin sayısı ile yakınlarının şikayetçi olması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılması talep edildi.

Ayrıca sanığın hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

- "En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Müşteki Muhammed Öner ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki tarafın avukatı Engin Şahin de mütalaada Karakoç'un bilinçli taksirle hareket ettiğinden söz edildiğini belirterek, "Sanık, müvekkillerimin o yolda seyrettiklerini bilerek o yola girmiştir. Bu nedenle burada kasıt vardır ve bu nedenle sanığın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan değil, olası kasıtla öldürmek ve yaralamak suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.