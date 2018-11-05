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Ölümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 23:42 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün 1 kişinin ölümü,1 kişinin de yaralandığı kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hakan A.(24) yakalandı. Hakan A.’nın kazanın hemen ardından 155’i arayıp "Aracım düz kontak yapılarak çalındı" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmiş

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün 1 kişinin ölümü,1 kişinin de yaralandığı kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hakan A.(24) yakalandı. Hakan A.’nın kazanın hemen ardından 155’i arayıp "Aracım düz kontak yapılarak çalındı" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Kaza, dün İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan A. (24) yönetimindeki 16 ABA 294 plakalı otomobil köprü üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen, üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. 3 yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Hakan A., polis ekiplerince evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakan A.’nın emniyette verdiği ilk ifadesinde, motosikletlilerin önüne geçtiğini, suç işlemediğini söylediği öğrenildi. Bu arada Hakan A.’nın kazanın hemen ardından 155’i arayıp "Aracım düz kontak yapılarak çalındı" şeklinde ihbarla yalan beyanda bulunduğu öğrenildi. Hakan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ölümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmişÖlümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmişÖlümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmişÖlümlü kazaya karıştıktan sonra polise aracının çalındığını ihbar etmiş

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