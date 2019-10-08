HABER

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

ISPARTA'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.'nün (25) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.'nün (25) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 6 Ekim günü, 03.00 sıralarında Yayla mahallesi 111. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Hakkı İnliceliler'in kullandığı 07 FZT 37 plakalı motosiklet, önce kaldırımdaki ağaçlara, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler ile arkasında oturan Gülsüm Ö. yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Hakkı İnliceliler'in cenazesi, incelemeler sonrası Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülsüm Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.
Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin ağaca çarpma anı ve üzerindeki 2 kişinin yola savrulması görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktıÖlümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktıÖlümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktıÖlümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralıOtomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı
Vapurda mastürbasyon şüphelisi, Kocaeli'de yakalandıVapurda mastürbasyon şüphelisi, Kocaeli'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.