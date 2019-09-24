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Ölümlü trafik kazası davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 5 yıl, diğeri 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklardan Merve Köstereli 5 yıl, diğer sanık Tunç Öcal da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Merve Köstereli, olay günü aldığı alkol miktarının araba kullanmasına engel olmayacak kadar az olduğunu savunarak, diğer sanık Tunç Öcal'ın kazaya sebep olduğunu ileri sürdü.

Sanık Tunç Öcal'ın aracın direksiyonunu tutup çevireceğini öngöremediğini savunan sanık Merve Köstereli, "Eğer ben o kazada ölseydim Tunç bugün kadın cinayetinden yargılanacaktı. Ben suçsuz ve mağdurum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık Sanık Tunç Öcal da olay sırasında aracın direksiyonuna müdahale etmediğini savunarak, "Merve Köstereli aşırı alkollüydü. Benim bu olayda hiç bir kastım ve kusurum yoktur. Beraatimi isterim." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Merve Köstereli'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmayı neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 2 yıl süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verdi.

Diğer sanık Tunç Öcal'ı da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, bu sanığın ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Merve Köstereli'nin araç kullandığı sırada, yanında oturan nişanlısı Tunç Öcal ile ayrılma konusunda tartışma yaşadıkları anlatılmıştı.

Tartışma sırasında Tunç Öcal'ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin de direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak gereken dikkati yola verememesi ve olay sırasında alkollü olması nedeniyle yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Köstereli ve Öcal'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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