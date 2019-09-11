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Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, temmuz ayında, fahri trafik müfettişi bir kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'da kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, B.G (45) ile Ö.G'nin (49) idaresindeki iki otomobil, 1492. ile 1524. sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan B.G'nin kullandığı otomobilin, kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'ya (65) çarpması sonucu, Hayırlı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Hayırlı, yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin yaya Hayırlı'ya çarpma anı yer alıyor.

- "Ekmek almaya çıkan babam evine dönemedi"

Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, yaptığı açıklamada, ekmek almak için evden çıkan babasının, kusurlu iki aracın çarpışması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın ardından savcının sürücüleri tutuklama değil, "adli kontrol şartıyla serbest bırakılması" talebiyle mahkemeye sevk etmesi nedeniyle şüphelilerin serbest kaldığını aktaran Çalık, "Sürücüler evlerine gitti, ekmek almak için evinden çıkan babam ise bir daha evine dönemedi." diye konuştu.

Çalık, sürücülerin tutuklu yargılanması için itiraz ettiklerini vurgulayarak, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Babasının 20 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişliği yaptığını dile getiren Çalık, daha önce de iki amcasını trafik kazasında kaybettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya güvenlik kamerası trafik kazası

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