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Ölümlü trafik kazası ihbarının altından çıkan korkunç gerçek! Yasak aşk cinayeti...

30.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ölümlü kaza ihbarının altından korkunç gerçek ortaya çıktı. Manavgat'ta yaşanan olayda, dere yatağında bulunan araçta yaralı bulunan Hüseyin Serdar Şahin (37) isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu kaza denilen olayın altından cinayet çıktı. Kamera görüntüleri incelendiğinde Şahin'in kaza öncesi öldürüldüğü belirlenirken, cinayetin altından ise sevgilisinin dini nikahlı eşi çıktı...

Ölümlü trafik kazası ihbarının altından çıkan korkunç gerçek! Yasak aşk cinayeti...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayetin nedeninin ise yasak aşk olduğu belirlendi...

Dün gece saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sarılar Mahallesi 1110 sokakta bir aracın dereye düştüğü ihbarı, sağlık ekiplerini ve jandarmayı harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan dere yatağına düşmüş vaziyetteki 07 JK 019 plakalı ticari aracın içerisinde bir kişi bulunduğunu, özel hastaneye kaldırılan ve adının Hüseyin Serdar Şahin (37) şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ÖNCESİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın meydana geldiği bölgede araştırmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, detaylı kamera araştırmaları ve incelemeler sonucunda olayın trafik kazası olmadığı, Hüseyin Serdar Şahin’in kaza öncesinde öldürüldüğünü ve kaza süsü verilmeye çalışıldığını belirledi.

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12 SAAT BİLE GEÇMEDEN ZANLI YAKALANDI

Hüseyin Serdar Şahin'in cüzdanında bulunan Z. B. isimli kadına ait bankamatik kartından yola çıkan ekipler, Z. B.'nin Hüseyin Serdar Şahin'in kız arkadaşı olduğunu belirledi. Z. B. ile yapılan görüşmede, dini nikâhlı eşi olan Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Şahin arasında husumet bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden Alparslan Ç.'yi Sarılar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

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CİNAYETİN NEDENİ KISKANÇLIK ÇIKTI

Alparslan Ç., Sarılar Jandarma Karakolundaki sorgulamasında Hüseyin Serdar Şahin’i dini nikâhlı eşi Z. B. ile birlikte olmasından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Suç aletinin bulunması için olay yerine götürülen ve yer göstermesi yapılan Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (İHA)

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cinayet antalya
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