Ölümlü trafik kazası sanığına 15 bin 20 lira adli para cezası

Burdur'da kullandığı kamyonla yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sanık, 15 bin 20 lira adli para cezasına çarptırıldı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy'un avukatı, kazada hayatını kaybeden Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime ile babası Ömer Çakal ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Teslime ile Ömer Çakal çifti, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hakim, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan sanık Ramazan Altınsoy'a verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını, 15 bin 20 lira adli para cezasına çevirirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Kazada hayatını kaybeden Çakal'ın ailesi ise karara tepki gösterdi.

Burdur Belediyesine ait Ramazan Altınsoy idaresindeki 15 NT 301 plakalı kamyon, 7 Aralık 2016'da, Müze Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a (19) çarpmış, ağır yaralanan Çakal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

