Ölümlü trafik kazasında kahreden detay! 7 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Kahreden ayrıntılarla dolu kaza, saat 16.00 sıralarında Kadirli-Andırın karayolu Asri Mezarlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., kamyonuyla Andırın'dan Kadirli kent merkezi istikametine seyir halindeyken aracın freni boşaldı. Rampadan inen kamyonun direksiyon kontrolünü yitiren S.Y., önce 0kapalı kasa minibüse, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu yönetimindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet kamyonun altında yaklaşık 250 metre sürüklenirken, kamyon trafik ışıklarında bekleyen iki hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kocaoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAHREDEN DETAY: KARDEŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADI

Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kenan Kocaoğlu ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Kenan Kocaoğlu'nun da 1 Kasım 2015'te motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. (DHA)



