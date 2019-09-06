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Ölümlü trafik kazasının tutuklu sanığına ilk celsede tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de 75 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık servis sürücüsünün adli kontrol şartıyla tahliyesine kararı verildi.Küçükçekmece’de 30 Mayıs 2019 tarihinde Kürşan Gökçay’ın (20) kullandığı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Hatem Atabey’in (50) kullandığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada Kürşan Gökçay’ın yanında bulunan babaannesi Rabiye Gökçay hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece’de 75 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık servis sürücüsünün adli kontrol şartıyla tahliyesine kararı verildi.
Küçükçekmece’de 30 Mayıs 2019 tarihinde Kürşan Gökçay’ın (20) kullandığı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Hatem Atabey’in (50) kullandığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada Kürşan Gökçay’ın yanında bulunan babaannesi Rabiye Gökçay hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda servis minibüsü şoförü Hatem Atabey’in asli kusurlu olduğu, Kürşan Gökçay’ın da tali kusurlu olduğu belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede müşteki -şüpheli Kürşan Gökçay’ın "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheli Hatem Atabey’in de "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

"Suç kastım yoktu"
Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Hatem Atabey ile müşteki sanık Kürşan Gökçay ve kazada hayatını kaybeden Rabiye Gökçay’ın avukat oğlu Pekay Salmanoğlu da hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan Hatem Atabey, “Olay nedeni ile çok üzgünüm. Ben servis şoförlüğü yaparım. Olay günü servisimdeki yolcuları güzergaha göre bırakarak gidiyordum. Olay yerine geldiğimde 100 metre uzaktan ışıkları gördüm. Sol şeride geçtiğim esnada araç benim aracıma çarparak, sonrasında da ilerdeki araca çarparak durdu. Ben bu aracın geldiğini hiç görmedim. Benim suç kastım yoktu, perişan oldum. Çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.
Kazada hayatını kaybeden Rabiye Gökçay’in torunu Kürşan Gökçay ise, “Babaannem Rabiye Gökçay sağ ön koltukta ben şoför koltuğundaydım. Sanık sağ şeritten ol şeride manevra yapıp sinyal vermeden benim kullandığım aracın üzerine doğru geldi. Aracım çarpmanın etkisiyle savruldu. Kaza böyle gerçekleşti. Beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanık beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Hatem Atabey’in tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Sanığa adli kontrol şartıyla tahliye
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Hatem Atabey’in adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmederken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Rabiye Gökçay’ın oğlu avukat Pekay Salmanoğlu, "Tahliye kararı yerinde bir karar değildi. Olay olası kasıtla işlenmiş bir olaydır. Ancak bütün uğraşlarımıza rağmen mahkeme bizim iddialarımızı bizim delillerimizi değerlendirmeden hatta hiçbir şekilde bakmadan direkt tahliye kararı verdi. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz. Biz verilen bu hukuka aykırı kararın istinaf yoluyla düzeltilmesi için tüm hukuki mücadelemizi yürüteceğiz " dedi.

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