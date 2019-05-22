Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tanker şoförü tahliye edildi

Müşteki avukatları ise tanker şoförünün uykusuz araç kullanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini öne sürerek, sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" veya "Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, adli tıp raporunu göz önünde bulundurarak, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada, olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporun gönderildiği, raporda sanığın asli derecede ve tamamen kusurlu olduğunun belirtildiği açıklandı.

Antalya'da kullandığı tankerle öğrenci servisine çarparak 2 kişinin ölümüne,13 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre göz ününde bulundurulan sanık, tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdiği sanığın cezasını iyi halden 6 yıl 8 aya indirdi. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti.

Kazadan hemen sonra 3-4 yaralıyı araçtan çıkartarak yardım ettiğini belirten Kepez, "Daha sonra 112 ve jandarmayı aradım. Ancak can güvenliğim tehlikede olduğu düşüncesiyle yoldan geçen bir tıra binerek benzin istasyonuna gittim. Jandarmayı arayarak teslim oldum. Tam olarak yorgunluğum yoktu, alkollü de değildim. İki kişinin ölümüne neden olduğum için üzgünüm. Tahliyem konusunda takdiri mahkemeye bırakıyorum, cezam neyse çekmek istiyorum." diye konuştu.

- "İki kişinin ölümüne neden olduğum için üzgünüm"

Sanık sürücünün sadece 10 ay hapis yattığını aktaran Çakır, "Sanığa ödül gibi bir ceza, bize de ömür boyu çekilecek evlat acısı verildi. Kazadan sonra zaten 45 gün dışarıda gezdi. Şikayetlerimiz üzerine tutuklandı. Kazadan sonra kaçmayıp yaralılara yardım etseydi, belki oğlum hayatta olacaktı. İki can almış 13 kişinin yaralanmasına neden olmuş bir kişinin sadece 10 ay hapis yatmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Kazada ölen Ramazan Duyan'ın oğlu Ali Duyan ise mahkeme kararını duyunca şoke olduğunu ifade etti.

Aksu ilçesinde, Özkan Kepez idaresindeki 32 HL 868 plakalı tanker, 19 Nisan 2018'de Antalya-Isparta kara yolu Ortaköy mevkisinde, Şaban D.'nin kullandığı 07 AJJ 27 plakalı öğrenci servisiyle çarpışmış, yaralanan 15 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti.

