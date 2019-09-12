HABER

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına "24 taksitli" ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrası yargılanan sanığa verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin 300 liraya çevrilerek 24 taksitle ödenmesine karar verildi

Antalya'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrası yargılanan sanığa verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin 300 liraya çevrilerek 24 taksitle ödenmesine hükmedildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına kazada yaralanan Ramazan Göçer, hayatını kaybeden Zeynep Göçer'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık İsmail Vural Çalışkan, duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme ise sanığa 4 yıl hapis cezası verdi. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildiği cezayı daha sonra 24 bin 300 liraya çevirdi, 24 taksitle ödenmesine karar verdi.

Göçer ailesinin avukatı Şevki Gönüllü, sanığın olay sırasında alkollü olduğunu, önceden de yine aynı suçtan ehliyetine el konulduğunu öne sürdü.

Gönüllü, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Ramazan Göçer'in kullandığı araç 16 Ekim 2016'da Dumlupınar Bulvarı'nda İsmail Vural Çalışkan yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada sürücü Göçer ile araçtaki annesi Zeynep Göçer (58) yaralanmıştı.

Zeynep Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü Çalışkan, bir süre sonra polise teslim olmuştu. Daha önce Asliye Ceza Mahkemesinde başlanan yargılamada, verilen görevsizlik kararının ardından dosya Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı
Nilüfer’de sünnet şöleniNilüfer’de sünnet şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma hapis Ramazan Göçer trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

İstanbul'da çakarlı araçlar emniyet şeridi ihlaline devam ediyor

Bakanlık iptal etmişti! Kural dinlemiyorlar!

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.