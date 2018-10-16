"Olumsuz bakış açısı İran'a yabancı sermaye girişini engelledi"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Şandez Milletvekili Ali İbrahimi, diğer ülkelere yönelik olumsuz bakış açısının İran'a yabancı sermaye girişini engellediğini belirtti.
İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre İbrahimi, "Ekonomik iş birliği konusunda yabancı ülkelere olumsuz bakış açısı ve zorlaştırıcı tutum, İran'a yabancı sermayenin gelmemesine neden oldu. Bu alanda fırsatları kaçırdık." dedi.
Reformist siyasetçi İbrahimi, kapalılık yanlısı kesimlerin yabancı sermayenin ülkeye gelişine mani olduğunu söyledi.
Yabancı sermaye çekme konusunda başarılı ülkeler arasında Türkiye'yi sayan İbrahimi, "Komşumuz Türkiye bu konuda örnek verilebilir. Birçok Avrupalı şirket bu ülkede yatırım yaptı. Bizim kadar imkâna sahip olmayan bazı Basra Körfezi ülkeleri dahi dünyanın çeşitli noktalarıyla irtibata geçerek ekonomik yönden bizi geçtiler." diye konuştu.
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum