Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı

SİNOP (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları balık fiyatlarında artışa neden oldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede esen rüzgarın avcılık yapılmasına müsaade etmediğini söyledi.

Özellikle Sinop çevresinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini vurgulayan Bayrak, balıkçıların yanı sıra büyük tonajlı yük gemilerinin dahi Sinop doğal limanına demirleyerek havanın düzelmesini beklediklerini aktardı.

Balık avının yapılamaması nedeniyle fiyatlarda yükselme olduğuna işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Burada arz talep meselesi ortaya çıkıyor. Balık az olunca fiyatlar bir anda yükselişe geçiyor. Tanesi bir hafta önce 5-6 liraya satılan palamut, şimdi 15 liradan satılıyor. Barbunya, kilogramı 25 liradan satışta. Zaten genel anlamda bu balıklar dışında tezgahlarda pek balık türü yok. Hava normale dönünce mutlaka balık tekrar bollaşacaktır ancak bu süre zarfında fiyatlar yüksek seyredecektir."

Bayrak, palamut avcılığında düşüş yaşandığını da dikkati çekerek, "Bu normal bir durum. Palamut avı bu dönemden sonra giderek azalacaktır." dedi.

