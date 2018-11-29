Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptali!

Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, BUDO’da iptal olan seferler;
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO’da iptal olan seferler;
07:30 - Bursa-Yenikapı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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