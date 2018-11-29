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Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptali!

GÜNDEM HABERLERİ  | 29.11.2018 03:44 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptali!

Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, BUDO’da iptal olan seferler;

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’da iptal olan seferler;

07:30 - Bursa-Yenikapı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

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Anahtar Kelimeler:
BUDO İDO sefer iptalleri

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