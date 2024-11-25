Olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi! 26 Kasım Salı günü okullarda kar tatili olacak iller hangileri?

Geçen hafta sonu yurt genelinde sıcak hava yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklıkların ani şekilde düşüşü birçok ilde hayatı olumsuz şekilde etkiledi. İstanbul'da hava sıcaklığı 18 dereceden 4 dereceye düşerken; Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ve Pendik'te kar yağışı etkili oldu.

11 İL İÇİN SARI RENKLİ UYARI

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Salı günü için tahminlerini güncelledi ve 11 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji, kar yağışı nedeniyle; Amasya, Kayseri, Nevşehir, Samsun, Tokat, Aksaray, Çorum, Kırşehir, Ordu, Sivas ve Yozgat için sarı kodlu uyarı geçti.

BAZI İLLERDE KAR TATİLİ UZATILDI

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye de devam ediyor. Dün kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Bugün de bazı il ve ilçelerde eğitime ara verileceği açıklandı.

Buna göre 26 Kasım Salı günü kar yağışı nedeniyle tatil olacak il ve ilçeler şu şekilde:



BAYBURT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bayburt’ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak. Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

SİVAS'TA İL GENELİNDE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2024 Salı, bir gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz " dedi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU'NUN 16 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KARABÜK

Valilik tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl Merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE OKULLAR YARIN TATİL

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.