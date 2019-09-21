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Olumsuz hava koşulları fıstıkta verimi düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:42 | Son Güncelleme

"Yeşil altın" olarak nitelendirilen Siirt fıstığında ilkbaharda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle verim azaldı - Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık: - "Mevsimsel faktörler nedeniyle üretimimiz 15 bin tona gerileyecek" - Fıstık yetiştiricisi Mutasım Şen: - "Siirt fıstığı da fındık gibi destek kapsamına alınmalı"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstık üretiminde verim, ilkbaharda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü.

Kent genelinde yaklaşık 300 bin dekar alanda yetiştirilen fıstık, 9 bin ailenin geçimini sağlıyor. Geçen yıl 25 bin ton olarak kayıtlara geçen fıstık rekoltesinin bu yıl 15 bin tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ekonomisinin can damarı olan fıstıkta hasat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fıstığın son yıllarda çiftçilere umut olduğunu belirten Tanık, "Bu yıl da iyi bir beklentimiz vardı ancak ilkbaharda yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla üretimin 15 bin ton civarına gerileyeceğini düşünüyoruz. Bazı bölgelerde verim maalesef beklentinin çok altında." dedi.

"İri tanesi ve doyumluk tadıyla bugün Türkiye'nin her yerinde Siirt fıstığı tercih ediliyor." ifadesini kullanan Tanık, yeni teknikler kullanarak hem kaliteyi hem de üretimi artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- İhracat için markalaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde işlenen Siirt fıstığının "Fistalora" adıyla markalaştığına işaret eden Tanık, bu sayede ürünlerine yurt dışından da daha fazla talep geleceğini söyledi.

Gündüz Tanık, fıstık üretiminin il genelinde daha da gelişmesi için ürüne destek verilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

- "Halen ilimizde iptidai usullerle fıstık üretimi yapılan yerler var"

Çiftçi Mutasım Şen de 100 dönümlük fıstık bahçesinde üretim yaptığını ve 5 ailenin geçiminin bu bahçelerden sağlandığını dile getirdi.

Siirt fıstığının da fındık gibi destek kapsamına alınması gerektiğini belirten Şan, "Katma değeri yüksek bir ürün olan fıstığa destek bekliyoruz. Halen ilimizde iptidai usullerle fıstık üretimi yapılan yerler var. Bu şekilde sürdürülen tarımdan kaliteli ürün beklemek imkansız." diye konuştu.

- Yaş fıstığın kilogramı 40 lira

Fıstık satıcısı Cemal Tomris de verim düşüşünün üreticiler kadar satıcıları da üzdüğünü söyledi. Yaş fıstığın kilogram fiyatının 40 lira olduğunu ifade eden Tomris, fıstığın Siirt ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.

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