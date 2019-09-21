Olumsuz hava koşulları fıstıkta verimi düşürdü

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstık üretiminde verim, ilkbaharda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü.

Kent genelinde yaklaşık 300 bin dekar alanda yetiştirilen fıstık, 9 bin ailenin geçimini sağlıyor. Geçen yıl 25 bin ton olarak kayıtlara geçen fıstık rekoltesinin bu yıl 15 bin tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ekonomisinin can damarı olan fıstıkta hasat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fıstığın son yıllarda çiftçilere umut olduğunu belirten Tanık, "Bu yıl da iyi bir beklentimiz vardı ancak ilkbaharda yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla üretimin 15 bin ton civarına gerileyeceğini düşünüyoruz. Bazı bölgelerde verim maalesef beklentinin çok altında." dedi.

"İri tanesi ve doyumluk tadıyla bugün Türkiye'nin her yerinde Siirt fıstığı tercih ediliyor." ifadesini kullanan Tanık, yeni teknikler kullanarak hem kaliteyi hem de üretimi artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.