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  4. Olumsuz hava koşulları sonrası açıklama geldi! Şile'de denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşulları sonrası açıklama geldi! Şile'de denize girmek yasaklandı

25.07.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü ilçe sahillerinde gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları sonrası açıklama geldi! Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuzeydoğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum gözlendiği belirtildi.

"GÜN BOYU DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR"

Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı yaklaşımları sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şile'de yasağa rağmen denize girdilerŞile'de yasağa rağmen denize girdiler

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

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