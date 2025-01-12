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  4. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi!

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi!

12.01.2025 23:39
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Bursa ile İstanbul arasında deniz otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için iptal edildi. İşte detaylar...

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi!

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul büyükşehir belediyesi
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