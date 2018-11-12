Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Bugün çok daha fazla insan kök hücre tedavisine merak duyuyor. Ne olduğunu bilmese bile dayanılmaz bir çekiciliği var. Hatta şu an okurken siz bile, ne olduğunu bilmeseniz dahi dayanılmaz bir heyecan ve mutluluk duyuyor olabilirsiniz.

Aynı mit ve efsanelerdeki gibi. Bu konuda da gerçekten haklısınız çünkü kök hücre tedavisi insanoğlunun elindeki en güçlü silahı. Evet halen mükemmel değil, evet halen emekleyen bir bebek olgunluğunda ancak ayağa kalkıp koşacağı günler uzak durmuyor.

Kaldı ki günümüzde bu şekilde tedavi olan, baston bırakan, genç görünen kişiler aramızda dolaşıyor. Başlıkta da yazdığım gibi önümüzdeki on yıllarda yapılacak gelişmelerle bu yüzyıl içinde yaşayan bazı bireyler yüzlerce yıl hatta binlerce yıl yaşayacak gibi görünüyor. Kim bilir belki de siz onlardan biri olursunuz?

Kök hücreler içimizde, kendi yedeklerini alarak çoğalabiliyorlar, özel dokuların yerini alabiliyorlar, onlara dönüşebiliyorlar, en önemlisi sadece güzel görünmekten ziyade en baştaki yıllarınıza döndürecek sıfır kilometre doku, organ onarımı yapıyorlar. Enerjinizi gençlik yıllarına yükseltiyor, eklem kireçlenmesi, cilt kırışıkları gibi yaşlanmayla ilgili etkileri geri döndürüyorlar. Yapay değiller, alerjik değiller, yan etkileri yok. Kısacası gençleşmenin sırrı içimizde saklıymış ve binlerce yıllık yazılı insanlık tarihinde, önemini henüz son 10 yılda fark edebildik. Evet mitlerle, efsanelerle hep hissediyorduk oradaydı, şimdi ise nerede olduğunu biliyoruz.