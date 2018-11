Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Tüm kök hücreler kemik iliğinden köken alır. Yaş ilerledikçe kök hücre sayımızda azalır. Sonuç ise yaşlanmadır. İyileşmede yavaşlama ve yaşlılıkla ilişkili rahatsızlıklar ortaya çıkar. Cerrahi etkili bir tedavi olsa da yaşlanma etkilerini maalesef geri çevirmiyor.

Kanda dolaşan hücreler arasında;

-Yeni doğan bebekte her 10.000 hücreden 1’i kök hücre iken,

-18 yaşında her 100.000 hücreden 1’i kök hücre,

-30-40 yaşlarında her 400.000 hücreden 1’i kök hücre,

-60-70 yaşında her 1.000.000 hücreden 1’i kök hücre,

-80 yaşında her 2.000.000 hücreden 1’i kök hücredir.

Şanslıyız ki, modern tıp yöntemleriyle kök hücreleri cilt altı yağ dokudan, kemik iliğinden fazla sayıda elde etmek, hatta bakanlık izni ile dış ortamda milyarlarca sayıya dahi çoğaltmak mümkün. Daha sonra fazla sayıdaki kök hücre sorunlu bölgelere enjekte edilebilir veya damardan dolaşıma geri verilebilir. Böylece yeni kök hücreler, enerji seviyenizi yükseltir, organların yaşlanma ve yıpranma etkileriyle savaşır, cildinizi yenileyerek doğal parlaklığına, esnekliğine ve gençlik görüntüsüne kavuşabilirsiniz.