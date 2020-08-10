Ölümsüzlük iksiri: Kombucha çayı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doğu Asyalıların 'ölümsüzlük iksiri' dediği kombucha çayının, fermente bir içecek olması nedeniyle birçok faydalı özelliğe sahip. 'Scobby' isimli mayaya, şekerli su ve çay eklenmesi ile 8 ila 15 gün bekletilerek yapılan bu çay, bağışık sistemini güçlendirirken, mide sorunlarına da iyi geliyor. Antioksidan özelliği olan çay, karaciğere fayda sağlayarak B vitamini ile enerji veriyor.

KORONAVİRÜS ÇAYA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Koronavirüs salgını sürecinde de bağışıklık güçlendirme özelliği olan bu çaya ilgi arttı. İzmirli girişimci Elif Yılmaz Koçak, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, 15 yıl kurumsal firmalarda çalıştı. Bir yandan da yoga eğitmenliği ve nefes koçluğu yapan Koçak, kurumsal hayatı bırakarak, kendi işini kurmaya karar verdi. Önce arkadaşlarına kombucha çayı yaparak işi öğrenen Koçak, çayın kendi ailesinin ve çevresindekilerin hayat kalitesini artırdığını fark etti. Başta kombucha olmak üzere fermente içecekler üreten şirketi kuran Koçak, 2019 yılından beri İzmir'in Urla ilçesindeki atölyede üretim yapıyor. Evde kombucha yapımı anlatan Koçak, "Scobby denilen kombucha mayasıyla yapıyorum. Maya, çayı fermente ederek probiyotik bir hale getiriyor. Bağırsak ve sindirim sistemi için çok faydalı. Bir defa temin edilen scobby mayasından tekrar maya üretilebiliyor. Siz kendiniz bunu çoğaltarak kullanabilirsiniz. Bakteriler hem sindirime yardımcı oluyor hem bedene alınacak besinlerin hangileri olacağına karar veriyor. Detoks etkisi olduğu için karaciğere fayda sağlıyor. B vitamini içerdiği için enerji veriyor. Fermantasyon süresi hava sıcaklığına göre değişiyor. İdeal sıcaklık 26-28 derece arası. Scobby mayası, sıcak su, şeker, yeşil veya siyah çay karışımı ile yazın 8 günde yapabilirsiniz. Karışımı koyduğunuz kavanozun ağzını bir bezle kapatıp bekletin. Kışın ise fermantasyon 15 güne kadar uzayabiliyor" dedi.