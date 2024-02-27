Ölümü babasının bıçak darbeleriyle geldi! Katlettiği öz kızını kanlar içinde yerde bırakıp kaçmaya çalıştı

Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokak ortasında tartıştığı kızını T.Ö. adlı kişi bıçaklayarak katletti. T.Ö. kaçmaya çalıştı ama polis ekiplerinin onu bulup gözaltına alması geç olmadı. Genç kızın ölümü ise kahretti.

TARTIŞMAKTAN VAZGEÇİP BIÇAK ÇEKTİ

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı.

GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE YERE SERİLDİ

Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CANİ BABA UZAKLAŞAMADI

Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Turhan Ö. Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Dilan Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)