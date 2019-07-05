Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 7 yıldır kanser tedavisi gören ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede ölen 44 yaşındaki tasarımcı Fikret Zeynep Perens vefat etti. Perens’in 13 yıllık eşi Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda eşi yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada oğlunun ağzından ‘Sevgili anne’ başlıklı bir şiir yazmıştı. Eşinin vefatının ardından Yunus Emre Perens, o şiiri ölüm ilanı olarak bugün bir gazetede yayınlattı.

EŞİM OĞLUM İÇİN ÇOK ÇABALADI

Fikret Zeynep Perens için Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii’nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Perens’in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı’na gözyaşları arasında defnedildi. Fikret Zeynep Perens’in halıcılık ve deri işiyle uğraşan 13 yıllık eşi Yunus Emre Perens, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yunus Emre Perens "Küçük bir oğlumuz var, olgun bir çocuk oldu, her şeyin iyi olmasını istiyoruz, eşim dünyaya veda etti. Gazetede yayınlanan şiiri birkaç ay önce yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yazmıştım. 7 yıldır kanser hastasıydı. Çok fazla tedavi imkanı denedi. Çok güçlü bir kadındı, inanılmaz bir insandı ömrü yetmedi. Bize çok kıymetli bir emanet bıraktı, oğlumuzu. Çok severek evlenmiştik, 13 yıldır evliydik. Çok sevdik birbirimizi. Küçük bir oğlumuz var, annesine çok destek oluyordu. Annesi de onun için yaşıyordu. Çok iyi dosttuk her şeyden önce, oğlu için çok çabaladı” dedi.