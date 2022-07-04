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Ölümü göze alıp evlenmişti! Kelebek hastası Semra'dan kahreden haber

04.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da yaşayan Semra Sevinç kelebek hastasıydı. Semra, ölümü göze alıp internetten tanıştığı Erkan Sevinç evlenmiş ve hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti. Semra'nın bu evlilikten bir de çocuğu olmuştu. Ancak Semra'dan acı haber geldi. Bebek gibi bakılan Semra, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Ölümü göze alıp evlenmişti! Kelebek hastası Semra'dan kahreden haber

Bartın’da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. Aynı hastalığa sahip diğer kişiler evden dışarı adımını atamazken Semra Sevinç, internetten tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi. Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra’ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı. 4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Semra, daha sonra yaraları artınca bir kez daha ölümle burun buruna geldi.

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DÜĞÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİ

Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti. Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır’ın desteğiyle yerine getirdi. 7 ay önce gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Bebek gibi bakılan kelebek hastası Semra'nın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kelebek hastalığı Bartın
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