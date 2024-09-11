Ölümü şüpheli bulunduğu için cenazesi ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı

MYNET- Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo ve Taçsız Kraliçe filmlerindeki rolüyle hafızalara kazınan Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isminin cenazesi ülkeye getirilmek istenmiş ancak ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi engeline takılmıştı. Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı.

BİR ENGEL DAHA...

Habertürk'te yer alan habere göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye nakli bu kez, otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı.

CENAZESİ ÜLKEYE GETİRİLECEK

Adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönüp otopsi raporunu imzalamasının ardından Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye nakledilecek.

Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla getirilecek.