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Ölümü trafik kazasının sürücüsüne hapis ve para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Ankara karayolunda meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sebebi ile yargılanan sürücü 3 yıl 4 ay hapis ve 24 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.Eskişehir 1.

Eskişehir Ankara karayolunda meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sebebi ile yargılanan sürücü 3 yıl 4 ay hapis ve 24 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasında, başka bir suçtan tutuklu olan sanık Evren M. (37), maktul Dudu Filiz’in yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan sanık, "Nakliyecilik yapıyorum. Bana olay tarihinde telefon geldi. Aileyi tanımam. Eşyaları varmış, Ankara’ya taşınmasını istediler. Eşyaları kamyonetime yükledik. Çocukların ve ailenin benimle geleceğini bilmiyordum. Ricacı oldular, Allah rızası için onları da götürmeyi kabul ettim. Yolda kaza yaşandı. Aslında rahmetlinin eşi de bizimle gelmek istedi, fakat 2 çocukları ve eşi ile birlikte 4 kişi oluyorlardı. Ben 4 kişiyi bindiremeyeceğimi söyleyince, eşi hızlı trenle gitmeye karar verdi. Eskişehir Ankara yolunda bir tır yanımdan çok hızlı geçti. Direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Yoldan çıktım. Bir süre aracı devirmemek için mücadele ettim, ama aracım ters döndü. Elimden geleni yaptım. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti başka bir suçtan tutuklu olarak bulunan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 24 bin 300 lira adli para cezası verdi.
Olay
Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz yıl Eskişehir- Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara’ya bir ailenin eşyasını götürmek için kamyonetiyle yola çıkan nakliyeci Evren M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada eşyalarını taşınan aileden, Dudu Filiz olay yerinde hayatını kaybederken çocuklar ise yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında sürücü Evren M. gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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