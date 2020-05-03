“Ölümüm Halinde Stalin Tarzı Acil Durum Planı Yapıldı”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson üçü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 günlük hastane deneyimini İngiltere medyasına anlattı. Johnson, ölebileceği gerçeğiyle yüzleştiğini, çok korktuğunu ancak ölüme teslim olmadığını belirtti.

İngiliz bulvar basınının önde gelen temsilcisi The Sun gazetesi, Pazar gününün en çok okunan röportajını yayınladı ve Johnson’ın yaşadıklarını kendi ağzından gözler önüne serdi.

Johnson, kandaki oksijen miktarının gitgide azalmasıyla önce burnuna tutturulan sonra da yüze tam oturan maskeyle, kendisine litrelerce oksijen verildiğini söyledi. İngiltere Başbakanı tüm bunların da yetmemesi endişesiyle, doktorların onu suni komaya sokup sokmama kararı arasında kaldıklarının farkında olduğunu söyledi.

Johnson, doktorların onu kablolarla monitörlere bağlar bağlamaz, durumun hiç de iyiye gitmediği gerçeğiyle yüzleştiğini, anlattı ve “göstergelerin hepsi tersine dönünce, Corona’nın bir tedavisi olmadığını gerçekten anladım” ifadesini kullandı.

Boris Johnson, bu kadar kısa bir süre içinde nasıl o kadar kötüleştiğine inanamadığını, korktuğunu, neden iyileşemediğini anlamadığını belirtti.