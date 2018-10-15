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'Ölümümden sorumlu olanlar' mektubu bırakıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da gözlükçü İbrahim Halil Ü.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da gözlükçü İbrahim Halil Ü. (57), 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlıklı mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde bulunan Ölçüler Apartmanı'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, öldüğü belirlenen İbrahim Halil Ü.'nün çalışma ofisinde, 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlığında yazdığı mektubu buldu. Polisin incelemesinin ardından Ünlü’nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan Ü.'nün yakınları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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