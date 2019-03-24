Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz yaşlı adam, dengesini kaybederek Mustafa Ortan yönetimindeki 63 NR 735 plakalı TIR'ın dorsesine çarparak düştü.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Köş yönetimindeki 34 NJ 6159 plakalı otomobil yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen polis ekipleri sürücüler Ahmet Köş ve Mustafa Ortan'ı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

