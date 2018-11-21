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Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 02:17 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, zeytin bahçesindeki konteyneri krikoyla kaldırmak isterken altında kalan İbrahim Kılıç, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrası konteynerin altından çıkarılabildi.

Ölümün böylesi! Cesedini kurtarabilmek için saatlerce uğraştılar

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkıp, zeytin bahçesine giden İbrahim Kılıç, akşam eve dönmeyince yakınları kendisini aramaya çıktı.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CESEDİ ÇIKARILDI

Zeytin bahçesine giden yakınları, Kılıç'ı konteynerin altında görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla çıkartılan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Kılıç'ın kriko ile konteyneri kaldırmak isterken altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıç'ın cesedi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye konteyner zeytin bahçesi İbrahim Kılıç

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