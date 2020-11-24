KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ölümün eşiğinden döndü aklına ilk gelen şey kirpikleri oldu!

Ölümün eşiğinden döndü aklına ilk gelen şey kirpikleri oldu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dehşet verici bir araba kazasından henüz kurtulmuşsanız, görünüşünüz muhtemelen aklınızdaki son şeydir ancak, Katarina Montes için kirpiklerinin hala gözünde olması içini ferahlatan tek şeydi.

Ölümün eşiğinden döndü aklına ilk gelen şey kirpikleri oldu!

Arabasına çarpan bir minibüsün altında kalması sonucu kafa travması geçiren Katarina Montes üç hafta hastanede kaldı. Kendine geldikten hemen sonra ise attığı tweet ile şaşkına çevirdi.

Güzellik uzmanı Valeria Brianna'ya' Hey bu size çılgınca gelebilir ama kelimenin tam anlamıyla senin en iyi kirpik sanatçısı olduğunu söylemek istedim. Hala parlıyorlardı. Şimdi iyileşiyorum!' dedi.

Screenshot_16

Genç kadına yorumlar ise gecikmedi. Birçok kullanıcı Katarina'ya 'artık ürün reklamlarını böyle mi yapıyorsunuz' derken, bir diğeri ise kazaya olumlu yönünden bakmak bu olsa gerek' dedi.

Kadının tweeti 620 binden fazla 'beğeni' topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
'Ne mayonez mi?' demeyin...'Ne mayonez mi?' demeyin...
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Sosyal medyayı salladı! İçinden çıkanlar...
Sosyal medyayı salladı! İçinden çıkanlar...
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Bugün burcunuz ne söylüyor?
İlginizi Çekebilir
Bir hafta sonra ne olduğuna bakın
Bir hafta sonra ne olduğuna bakın
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşkına döneceksiniz! Musluklarınızı ayna gibi yapıyor unu serpin ve...
Şaşkına döneceksiniz! Musluklarınızı ayna gibi yapıyor unu serpin ve...
Birçok kişi bunu yapıyor! Aynı pijamayı 2 gün üst üste giymeyin çünkü...
Aynı pijamayı 2 gün üst üste giymeyin çünkü...
Ahşaplarınızdaki çizikleri silgi gibi silen yöntem! 'Ne mayonez mi?' demeyin...
'Ne mayonez mi?' demeyin...
Sosyal medyayı salladı! Elektrik süpürgesinin içinden çıkanlar...
Sosyal medyayı salladı! İçinden çıkanlar...
İtiraf ettiler! Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor
İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.