Ölümün eşiğinden döndü aklına ilk gelen şey kirpikleri oldu!

Arabasına çarpan bir minibüsün altında kalması sonucu kafa travması geçiren Katarina Montes üç hafta hastanede kaldı. Kendine geldikten hemen sonra ise attığı tweet ile şaşkına çevirdi.

Güzellik uzmanı Valeria Brianna'ya' Hey bu size çılgınca gelebilir ama kelimenin tam anlamıyla senin en iyi kirpik sanatçısı olduğunu söylemek istedim. Hala parlıyorlardı. Şimdi iyileşiyorum!' dedi.

Genç kadına yorumlar ise gecikmedi. Birçok kullanıcı Katarina'ya 'artık ürün reklamlarını böyle mi yapıyorsunuz' derken, bir diğeri ise kazaya olumlu yönünden bakmak bu olsa gerek' dedi.

Kadının tweeti 620 binden fazla 'beğeni' topladı.

