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Ölümün kıyısından döndü! Son hali inanılmaz

TREND HABERLERİ  | 23.11.2018 08:11 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletindeki DSan Clemente kentinde yaşayan Rachael Farrokh anoreksiya hastalığı yüzünden 18 kiloya kadar düşmüştü. Bir süre hastanede gözetim altında tutulan Rachael, tedaviye başladığında konuşmakta dahi zorluk çekiyordu. Rachael, yardım kampanyası sayesinde başladığı tedaviyle yeniden kilo almaya başladı. Süreç boyunca eşine destek olmayı ihmal etmeyen Rob Edmonds da yazdığı metinle yaşanılanları anlatmıştı.

Rob, ölüm oranı en yüksek ve hastalığın en tehlikeli türü ile mücadele ettiğini, fazla kalori verildiğinde de daha çok kilo kaybına sebep olduğunu söyeyerek eşinin durumunun ne denli hassas bir noktada olduğunu dile getirmişti.

Amerika'da yaşayan Rachael Farrokh, geçtiğimiz yıllarda anoreksiya hastalığından dolayı 18 kiloya kadar düşmüştü. Yardım kampanyası sayesinde tedavi olan kadın, yeniden kilo almaya başladı.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Clemente kentinde yaşayan 41 yaşındaki Rachael Farrokh, hastalığının ilk zamanlarında konuşmakta bile zorluk çekiyordu.
Anoreksiya hastalığına yakalanan genç kadının vücut ağırlığı 18 kiloya kadar düşmüştü.
Hiçbir zaman iyi hissedemediğini söyleyen kadın, medya aracılığıyla sesini duyurduktan sonra "GoFundMe" adlı web siteden kendisi için yardım kampanyası başlattı.
Kocası Rob Edmondson, karısı hakkında duygusal bir metin yazarak kampanyaya destek istemişti.
"Eşim psikolojik hastalıklar içinde ölüm oranı en yüksek olan ve bu hastalığın en tehlikeli türü ile mücadele ediyor. Amerika'da bu hastalığı tedavi edebilecek uzmanlığa ulaşmış sadece bir hastane var. Görevimiz Rachael'ı oraya ulaştırmak.
Hastaneler eşimi kabul etmek istemiyor. Onu yük olarak görüyorlar. Hastanenin kriteri olan minimum kiloya henüz gelmediğini gerekçe gösteriyorlar. Aslında ne bilgileri ne de eşimi kurtarabilecek kapasiteleri mevcut. Çok kritik bir noktadayız. Eşime fazla kalori verildiğinde bünyesi kabul etmeyip daha fazla kilo kaybına sebep oluyor. Rachael'in sağlığı çok hassas bir noktada..." satırlarını yazan Edmondson'ın çağrısına binlerce kişi destek verdi.
GoFundMe sitesindeki kampanyada toplanan para sonrası özel tedavi gören Rachael tekrar kilo aldı. Artık hayatında bir amacı olduğunu söyleyen kadın kendini anoreksiyaya karşı mücade eden bir aktivist olarak tanımlıyor.
Amerika'daki hastanede gördüğü tedavi sonrası Portekiz'deki özel bir kliniğe gidecek olan Rachael kongre üyeliği için adaylığını koymayı düşündüğünü söyledi. Eğer kongreye seçilirse yeme bozukluğu rahatsızlıklarının sigorta kapsamına alınması için mücadele edeceğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Rachael Farrokh anoreksiya

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