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Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüye çakılarak durabildi.

Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüye çakılarak durabildi. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 kişilik bir grup, 33 U 0248 plakalı otomobil ile Sefaalan Mahallesi’nden Pınarça Mahallesi istikametine doğru ilerliyordu. Ali Er (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç yol kenarındaki dereye savruldu. Köprüye çakılarak durabilen araçta 5 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşanan feci kazada, sürücü Ali Er dahil olmak üzere İsmail Er (17), Sergül Er (16), Atacan Günaydın (11) ve Melisa Günaydın (17) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici ile bulunduğu yerden çekildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı

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