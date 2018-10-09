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Ölümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından miting

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, 7 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümündeki sır perdesi aralanamadı.

Ölümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından miting

Aleyna KESKİN/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, 7 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Rabia’nın babası Şaban Vatan, üzerinde kızının fotoğrafının yer aldığı afişleri ilçeye asarak, yapacağı miting ile bildiklerini anlatacağını söyledi.
​Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.
'KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ'
Kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, "Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü" dedi.
SİYAH ARAÇ ŞÜPHESİ
Kazadan sonra kendisinin de araştırmalar yaptığını anlatan Vatan, "Olay günü kızım yaralı olarak bulunduğu saatlerde mahalle sakinleri, siyah bir hafif ticari aracın çok hızlı bir şekilde oradan geçtiğini belirtti. Savcılıktan dosyayı alıp, olay yerinin tutanaklarını inceledikten sonra elbisesindeki farklı tozlardan hızar talaşı, ince saman ve gazete kağıdı gibi kalıntıların olduğu uyarılarını aldım. Bu tozları kendim de görmüştüm. Bunun üzerinden başlayarak yola çıktım. 3 ay sonra siyah araç durumu ortaya çıktı. Polise saat 17.00 sıralarında bir ihbar yapılmış. Eynesil’de bir kız çocuğuna siyah bir araç çarptığı duyumu aldım. Bu durumu savcılığa da belirttim. Savcılık dosyasında şüpheli geçen ölümün nedeni gece yarısına kadar trafik kazası, sabaha karşı düşme ya da intihar olarak belirtilmiş. Ortada bir soru işareti var. Uzman görüşlerine göre; çocuğum engelsiz düşmeyi, yerçekimi düşmesini reddettiğini, mutlaka engelli bir durum olduğunu ve çocuğun düşme durumuna göre mutlaka bir yerde sürtünme olması gerektiğini beyan ediyorlar. Olay yeri raporlarında bulunduğu yerde herhangi bir sürtünme ve batma bulgusu yok" diye konuştu.
İZİN ALDI, MİTİNG DÜZENLEYECEK
Kızının cinayete kurban edildiğini ve faillerin de saklandığını iddia eden baba Şaban Vatan, düzenleyeceği mitingle bildiklerini açıklayacağını söyledi. Gerekli izinleri alan baba Vatan, mitingin yarın saat 12.00 ile 13.00 arasında Eynesil ilçe meydanında düzenleyeceğini belirtti. Yaşamını yitiren kızının fotoğrafının da yer 'Rabia Naz Vatan'a ne oldu?' Faillerini istiyoruz' yazılı afişleri de ilçede bazı alanlara ve iş yeri camlarına asan baba, düzenleyeceği mitinge herkesi davet etti.
Kızının ölümüyle ilgili bazı delillerin karartıldığını ve kamera kayıtlarının da incelenmediğini öne süren Şaban Vatan, amacının düzenleyeceği mitingle yaşananlara tepki göstermek olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Ölümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından mitingÖlümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından mitingÖlümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından mitingÖlümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından miting

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