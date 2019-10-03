HABER

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişilik lastik bota binerek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 28 kişiyi ölümden kurtardı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişilik lastik bota binerek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 28 kişiyi ölümden kurtardı. Soğuk ve rüzgarlı havada zor durumda kalan ve yaşadıkları tehlikeden habersiz bebekleri ise güvenlik güçleri kundaklayarak, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alıp karaya ulaştırdı.
Güney Ege açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında radara takılan ve deniz üzerinde hareket halinde olan bir cismi incelemeye aldı. Yapılan incelemede 5 kişilik lastik bota binmiş 28 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştığı belirlendi. Lastik bota dalga oluşturmadan güvenli bir şekilde yaklaşan güvenlik güçleri aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de olduğu kaçakların güvenliğini sağladıktan sonra henüz birkaç aylık olan bebekleri de kundaklayıp battaniyeye sararak bota aldı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kaçaklar Datça Limanı’na getirilerek işlemler yapılmak üzere yabancılar şubesine teslim edildi.
Aynı gece Datça Aktur Sitesi’ne 1.5 mil açıklarında tespit edilen bir başka botta da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı. Her iki olayda da yakalanan kaçaklar Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı

Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.