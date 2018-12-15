HABER

Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

 ADANA'da, 5 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurularak öldürülen Kerim Kırat'ın sosyal medya hesabında oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş 

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, 5 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurularak öldürülen Kerim Kırat'ın sosyal medya hesabında oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntüler olduğu ortaya çıktı.
Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, belediyede çalışan emekli uzman çavuş Kerim Kırat, işten geldikten sonra tabancasını sehpanın üzerine bırakarak, yemek yemeye başladı. Odaya gelen oğlu Z.K. tabancayı alarak oynamaya başladı. Kırat, tabancayı oğlundan almak istedi. Ancak tabanca ateş aldı ve Kırat vuruldu. Silah sesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kırat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Kırat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Kırat'ın oğlunu sürekli tabancayla oynattığını belirledi. Kırat'ın sosyal medya hesabında da oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntülere ulaşıldı. Kırat'ın cenazesi otopsinin ardından Osmaniye'de toprağa verildi.

FOTOĞRAF

Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş

PARTNERAvlu'nun Kudreti'nin gerçek mesleği sizi çok şaşırtacak!Avlu'nun Kudreti'nin gerçek mesleği sizi çok şaşırtacak!
Diyarbakır'da PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar ile patlayıcılar bulunduDiyarbakır'da PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar ile patlayıcılar bulundu
Park halindeki kamyonet alev alev yandıPark halindeki kamyonet alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

AK Parti'de aday telaşı!

AK Parti'de aday telaşı!

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamıyor

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamıyor

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.