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Ölümüne poz! Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi

30.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için yaklaşık 350 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkan yerli ve yabancı turistler, düşme tehlikesine aldırmadan uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor.

Ölümüne poz! Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi

Fethiye'ye gelen turistler, Babadağ'ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklarla çevrili Kelebekler Vadisi'nin hayranlık uyandıran manzarasını kuş bakışı görebilmek için kayalıklara akın ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Faralya Mahallesi'nde yer alan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için araçlarını yol kenarına park edip kayalıklarda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Yol seviyesinden yaklaşık 50 metre aşağıya kadar inilebilen, hiçbir önlemin bulunmadığı uçurum kenarına kadar gelen turistler, düşme tehlikesine aldırmadan selfie çekip, görüntü alıyor.

MANZARA ZİYARETÇİLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Kayalıklarda fotoğraf çektirenlerden Mehmet Hakan Yıldırım, Kelebekler Vadisi'nin manzarasıyla beğeni kazandığını belirterek, "İstanbul'dan geldim. Buranın doğal bir manzarası var ve bu insanları çok etkiliyor. Düşme riski var ancak manzaraya değer. Dikkatli adımlarla inildiğinde bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki tehlike çok büyük çünkü burası çok yüksek" dedi.

'YÜKSEKLİK BENİ KORKUTMADI'

Turistlerden Huriye Güney, Kelebekler Vadisi'ni yüksekten giren kayalıklarda harika fotoğraflar çekilebildiğini kaydederek, "Kayalıklardan aşağı yürümek zor olmadı. Aşağı indim. Güzel manzarada fotoğraf çektirdim ve çok eğlendim. Macerayı seven insanlar burayı tercih ediyor. Burada fotoğraf çektirenler mutlu oluyor. Yükseklik beni korkutmadı" diye konuştu.

'AŞAĞI KISIMLAR KORKUNÇ'

Sevda Suçin, Şırnak'tan tatil için Fethiye'ye geldiğini ifade ederek," Burayı haberlerde görmüştüm. Bir kişi eşini buradan aşağıya atmıştı. Tehlikeli ama güzel bir yer. Aşağı kısımlar korkunç, biz tehlikesi az olan yerlerde fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

'MANZARA ÖLÜM KORKUSUNU YENİYOR'

Harun Yurdusev iseTürkiye'nin en güzel manzaralarından olan Kelebekler Vadisi'ni annesiyle birlikte ziyaret ettiğini söyledi. Yurdusev, alanın tehlikeli olduğuna dikkat çekerek "Manzara ölüm korkusunun önüne geçiyor. İnsanın buraya geldiğine değiyor. Daha önce burada birkaç kişi maalesef yaşamını yitirmişti. Manzara ölüm korkusunu yeniyor" dedi. Sultan Yurdusev de bu manzaranın seyrine doyum olmadığını ve Kelebekler Vadisi'ne hayran kaldığını söyledi. Reza Hemmatya ise yükseklik nedeniyle korkarak fotoğraf çektirdiğini, alanın tehlikeli olduğunu ancak böyle bir fotoğrafı başka bir yerde çektirmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

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(DHA)

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Muğla Fethiye
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