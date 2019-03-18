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'Ölümüne serinlik' sezonu açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini kaybetmeyen kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirirken Adana'da sıcaklardan bunalan kişiler soluğu Seyhan Nehri'nin serin sularında aldı. Bir grup genç boğulma tehlikesine rağmen suyun soğuk olmadığını söyleyerek Seyhan nehrinde yüzdü.

Zaman zaman boğulma vakalarıyla gündeme gelen nehirde herhangi bir tehlike ile karşılaşmadıklarını söyleyen gençler, geçmişte yaşananları önemsemeden yüzmeye devam etti.

Vazgeçmiyorlar!

Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.
İlkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı.
Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı.
Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan Nehri

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