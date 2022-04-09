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Ölümüne tüm Türkiye ağlamıştı! Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Fatma Girik'le olan bilinmeyen anısını anlattı!

09.04.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam Sineması'nın önemli isimlerinden ve dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'in yıllar önce usta bir oyuncunun hayatını kurtardığı ortaya çıktı. TRT 2 ekranlarında yayınlanan ve Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar'a konuk olan Yılmaz Gruda'dan gelen Fatma Girik itirafı herkesi şaşırttı.

Ölümüne tüm Türkiye ağlamıştı! Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Fatma Girik'le olan bilinmeyen anısını anlattı!

Usta oyuncu Yılmaz Gruda, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olmuş olan usta oyuncu Yılmaz Gruda 'boğulma' anısıyla herkesi şaşırttı.

MEĞER HAYATINI KURTARMIŞ!

63 senelik sinema hayatında yüzlerce tiyatro oyunu 250’nin üstünde filmde rol alan usta sanatçı Yılmaz Gruda, programda Yeşilçam dönemindeki anılarından bahsetti. O dönemdeki birlik ve beraberliği çok özlediğini belirten isim, Fatma Girik'in kendisini boğulmaktan kurtardığından da bahsetti.

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KARAKOLDA AYNA VAR SETİNDE BOĞULUYORDU!

'Karakolda Ayna Var' filminin setinde Fatma Girik’in bir sahnede kendisini boğulmaktan kurtardığını açıklayan Gruda, anısını şu ifadelerle anlattı:

"Emirgan’da bir köşk vardı. Arka taraftaki saati görüyordum, binaya aitti. Çok pahalı, bir dakika dâhi geçirirsen yandın, herkes yevmiyesinden ödemek zorunda. Sette 20-30 kişi vardı. Eğer ölüyorum ben kaldırın şunu desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var. Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. "

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"Yılmaz dayan diyorum. Stop desem, beni çözün desem bitecek. 100 liraya 45 liraya kırdırıyorsun. Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin vs. Bütün herkes biliyorum almayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum."

"AYAĞIMIN ALTINA MASA KOYDU"

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Fatma Girik'in ise sahneyi aşağıda seyrettiğini anlatan Gruda, olayın devamını şöyle anlattı:

"Sizin ben diye ayağa kalktı Fatma… O Fatma koca masayı aldı benim altıma koydu. Oradan bir sandalye aldı onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör ‘’Fatmacığım biliyorsun’’ derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi"

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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