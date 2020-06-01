Ölümünü Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Dilek hemşirenin ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.

CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Sabah saatlerinde Akçabelen'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.

İkindi vakti burada kılınacak olan cenaze namazının ardından Akçabelen'in cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.





